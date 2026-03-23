Call of Duty League Birmingham Major: Braketten er satt for 10-lagsturneringen

For det meste har konkurransedyktig Call of Duty League-handling blitt holdt i USA, selv om det har vært en og annen streif inn i forskjellige regioner og territorier. For 2026-sesongen vil dette skje bare en gang når årets andre major tar til DreamHack Birmingham i Englands andre by, for en massiv skifer med kamper som vil være vertskap den kommende helgen.

Ettersom live-handlingen er dager unna å begynne, lurer du kanskje på hvordan braketten ser ut nå som kvalifiseringskampene er avsluttet? I så fall har vi all denne informasjonen for deg å finne nedenfor. Det er verdt å merke seg at av alle 12 CDL-lagene var det bare Boston Breach og Cloud9 New York som ikke klarte å kvalifisere seg til arrangementet.

27. mars - Play-Ins:



Toronto KOI vs. Vancouver Surge



Carolina Royal Ravens mot Paris Gentle Mates



27. mars - Øvre brakettrunde 1:



OpTic Texas mot vinneren av Toronto/Vancouver



G2 Minnesota vs. Riyadh Falcons



Los Angeles Thieves vs. FaZe Vegas



Miami Heretics vs. Vinneren av Carolina / Paris



Bortsett fra Play-In-kampene, bruker resten av turneringen et dobbelt eliminasjonsformat, noe som betyr at lag kan innrømme ett tap og fortsatt være i live. Et andre tap vil imidlertid føre til eliminering. På samme måte avhenger seedingen for resten av braketten av resultatene fra denne første runden, så vi må rett og slett holde oss oppdatert før vi vet mer.

Call of Duty League har ennå ikke bekreftet de nøyaktige kamptidene for hver kamp, men vi vet at turneringen starter fredag 27. mars og slutter søndag 29. mars, og varer i alle tre dagene av DreamHack Birmingham og kommanderer sin største scene.

