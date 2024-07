Call of Duty League Championship Weekend-braketten er satt

HQ

Nå som den vanlige Call of Duty League sesongen er avsluttet og ligger bak oss, har fokuset flyttet seg til ettersesongen og den kommende Championship Weekend. Turneringen starter 18. juli og løper til 21. juli, og med det i bakhodet vet vi hvem som har kvalifisert seg til den og hvordan de opprinnelige kampene vil se ut.

De åtte lagene som deltar er Atlanta Faze, Miami Heretics, New York Subliners, Seattle Surge, Toronto Ultra, Los Angeles Thieves, OpTic Texas, og Los Angeles Guerrillas. Carolina Royal Ravens , Minnesota Rokkr, Boston Breach, og Vegas Legion har alle ikke klart å kvalifisere seg til dette arrangementet, noe som betyr at sesongen deres er over.

Når det gjelder Championship Weekend, ser den første spilleplanen den 18. juli ut som følger :



Faze vs. Kjettere



Subliners vs. Surge



Ultra vs. tyver



OpTic mot Guerrillas



Formatet vil være dobbel eliminering, noe som betyr at lag kan tape sitt første spill og ikke bli slått ut. Hvis de imidlertid taper et sekund, vil de bli eliminert og sesongen deres vil også være over.

Kommer du til å se Championship Weekend?