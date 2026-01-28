Call of Duty League Major I tidsplan: hvordan du kan se og når er kampene

HQ

Med alle 12 profflagene låst inn for Call of Duty League eller CDLs Major I-turnering denne uken, ser det ut til å være en låvebrenner av et arrangement. Major I, som er vert i Dallas, vil bli livestreamet over hele verden, slik at du kan vinne XP, skinn og mer ved å se på arrangementet mens det skjer.

Hvis du vil ha en rask oversikt over timeplanen, la CDL sosiale medier ut en brakett tidligere i uken, og Esports.gg har oversikten over alle turneringskampene og når de skal finne sted.

Torsdag 29. januar er det duket for Winner's Round 1, som består av :



Paris Gentle Mates vs. Toronto KOI - 18:30 GMT



Carolina Royal Ravens vs. LA Thieves - 20:00 GMT



Riyadh Falcons vs. OpTic Texas - 21:30 GMT



FaZe Vegas vs. G2 Minnesota - 1:00 AM på 30th GMT



Så, på fredag, har vi eliminasjonsrunden 1, som vil ha :



Vancouver Surge vs. TBD - 18:30 GMT



Miami Heretics vs. TBD - 20:00 GMT



Cloud9 New York vs. TBD - 9:30 PM GMT



Boston Breach vs. TBD - 1:00 AM GMT



Etter det er mange av kampene ukjente, ettersom vinnerne og taperne selvfølgelig er TBD. Fredag begynner også den andre runden av eliminasjonskampene, som deretter fortsetter til lørdag sammen med Winner's Round 2 og Elimination Round 3. Alt dette fører til den store finalen, som finner sted klokka 1 om natten den 2. februar GMT.