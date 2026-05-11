Call of Duty League Major III: Gruppene er seedet før helgens kamper
Sesongens nest siste Major vil finne sted de kommende dagene.
Vi er godt inne i skumringsfasen av 2026 Call of Duty League-sesongen, da det nå er på tide at den tredje og nest siste majoren i året begynner. I løpet av de kommende dagene, fra 15. mai, vil alle 12 CDL-organisasjoner og fire Challengers-lag dra til Atlanta, Georgia for å konkurrere om et trofé i et arrangement som er litt annerledes enn tidligere turneringer. Major III har nemlig et gruppespill, der tre CDL-lag og et Challenger-lag per gruppe kjemper om to plasser i sluttspillet.
For dette formål er du kanskje nysgjerrig på de forskjellige gruppene og hvordan ting har blitt seedet. I så fall kan du sjekke ut all informasjonen nedenfor. Det er også verdt å merke seg at hver gruppe bruker et dobbelt eliminasjonsformat, noe som betyr at lag kan tape ett spill og fortsatt være i live i turneringen. Imidlertid vil et sekund samsvare med eliminering.
Gruppe A Vinnere runde 1:
- OpTic Texas vs. OMiT (Challenger-lag)
- G2 Minnesota mot Vancouver Surge
Gruppe B Vinnere runde 1:
- Toronto KOI mot Huntsmen (utfordrerlag)
- Carolina Royal Ravens mot Miami Heretics
Gruppe C Vinnerne runde 1:
- Los Angeles Thieves vs. P7 Notorious (utfordrerlag)
- Paris Gentle Mates vs. Boston Breach
Gruppe D Vinnere Runde 1:
- FaZe Vegas vs. ROC Esports (Challenger-lag)
- Riyadh Falcons vs. Cloud9 New York
Hvem forventer du å gå distansen på Major III?