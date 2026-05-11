Call of Duty League Major III: Gruppene er seedet før helgens kamper

Vi er godt inne i skumringsfasen av 2026 Call of Duty League-sesongen, da det nå er på tide at den tredje og nest siste majoren i året begynner. I løpet av de kommende dagene, fra 15. mai, vil alle 12 CDL-organisasjoner og fire Challengers-lag dra til Atlanta, Georgia for å konkurrere om et trofé i et arrangement som er litt annerledes enn tidligere turneringer. Major III har nemlig et gruppespill, der tre CDL-lag og et Challenger-lag per gruppe kjemper om to plasser i sluttspillet.

For dette formål er du kanskje nysgjerrig på de forskjellige gruppene og hvordan ting har blitt seedet. I så fall kan du sjekke ut all informasjonen nedenfor. Det er også verdt å merke seg at hver gruppe bruker et dobbelt eliminasjonsformat, noe som betyr at lag kan tape ett spill og fortsatt være i live i turneringen. Imidlertid vil et sekund samsvare med eliminering.

Gruppe A Vinnere runde 1:



OpTic Texas vs. OMiT (Challenger-lag)



G2 Minnesota mot Vancouver Surge



Gruppe B Vinnere runde 1:



Toronto KOI mot Huntsmen (utfordrerlag)



Carolina Royal Ravens mot Miami Heretics



Gruppe C Vinnerne runde 1:



Los Angeles Thieves vs. P7 Notorious (utfordrerlag)



Paris Gentle Mates vs. Boston Breach



Gruppe D Vinnere Runde 1:



FaZe Vegas vs. ROC Esports (Challenger-lag)



Riyadh Falcons vs. Cloud9 New York



Hvem forventer du å gå distansen på Major III?