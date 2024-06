Call of Duty League's Major IV-braketten er satt

HQ

Den siste Major av 2024 Call of Duty League sesongen er satt til å finne sted denne kommende uken. Etter en actionfylt sesong vil årets fjerde Major være vert fra torsdag 27. juni og vil se hvert CDL-lag til stede og kjempe for noen poeng i siste øyeblikk som vil være avgjørende for seeding og kvalifisering for Championship Weekend og ettersesongen som følger.

Turneringen starter i løpet av de kommende dagene, og braketten er låst for Major IV, noe som betyr at vi vet hvilke lag som vil møte hverandre for å sparke i gang ting, og også hvilke lag som venter på motstandere i eliminasjonsbraketten. Du kan se hele tidsplanen nedenfor for å finne ut hva laget ditt trenger å gjøre for å komme til finalen.

Som det ser ut nå, er det bare fire lag som er sikret plass i ettersesongen, og disse fire er Atlanta Faze, Toronto Ultra, OpTic Texas, og New York Subliners. Med bare Boston Breach som er eliminert (eller mer nøyaktig, høyst usannsynlig å kvalifisere seg), tegner de 30 poengene som skiller de femteseedede og 11. seedede lagene et veldig konkurransedyktig bilde når vi går inn i denne siste turneringen i sesongen.