Call of Duty: Modern Warfare har tidenes beste lansering på PlayStation

HQ

På fredag ble det klart at Call of Duty: Modern Warfare II allerede har satt en ny rekord for antall spillere samtidig i serien, og spillet har gjort det meget bra på konsollene også.

For selv om det er mye frem og tilbake angående fremtiden til Call of Duty på PlayStation i disse dager avslører sistnevnte at Call of Duty: Modern Warfare II har hatt seriens beste lansering på PlayStation noen gang når det kommer til nedlastninger og forhåndsbestillinger. I motsetning til Steam-nyheten får vi dessverre ikke et tall å forholde oss til her, men det er i alle fall forståelig hvorfor Sony kjemper med nebb og klør for å få beholde gigantserien på konsollene sine.