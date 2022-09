Call of Duty: Modern Warfare II får Raids og viser frem multiplayeren

HQ

Som lovet ville Infinity Ward avsløre nærmest alt om multiplayerdelen av Call of Duty: Modern Warfare II i dag, og det var ikke rent lite heller.

Siden betaen starter for PlayStation-spillere i morgen kan vi jo bruke den som et eksempel. Her skal vi blant annet få teste ut et nytt 32vs32-kart kalt Sarrif Bay som virkelig fremhever mulighetene til å kjempe både på land, i lufta og i eller under vann. I tillegg venter det selvsagt en rekke nye 6vs6-kart vi allerede har sett litt av. Mens Valderas Museum tar oss til ganske moderne spanske omgivelser med mange rene skuddlinjer er Farm 18 et mer tettpakket område som åpenbart er skapt med intense skuddueller i tankene. Sleng på det nærmest klaustrofobiske markedet Mercado Las Almas med trange gater, så er det tydelig at ulike spillertyper skal tilfredsstilles fra første stund.

Når det gjelder moduser venter det ikke bare klassikee som Team Deathmatch, Domination og kompani, for betaen vil også introdusere disse tre:





Knockout er en lynrask rundebaserte 6vs6-modus uten respawn hvor målet er å drepe det andre laget eller beskytte en pakke et bestemt tidspunkt.



Prisoner Rescue gir hvert lag en fange som må beskyttes nær basen deres. Målet er selvsagt å frakte denne personen til et fastsatt sted, men man bare har ett liv her også gjelder det å være litt ekstra forsiktig.



Invasion er enkelt sagt 32vs32 Team Deathmatch, bare at antallet faktisk er enda høyere siden datakontrollerte fiender også blir med på moroa.



Før året er omme får vi også noe som er helt nytt i Call of Duty, nemlig Raids. Her vil du og to andre spillere kjempe mot en annen trio i spesielle oppdrag.

Om dette høres interessant ut er det bare å merke seg at betaen starter på PlayStation i morgen, og her er de resterende tidene.