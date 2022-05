Call of Duty: Modern Warfare II nærmest bekreftet for høsten den 4 februar 2022 klokken 00:45 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Det har lenge vært en ganske åpen hemmelighet at årets Call of Duty vil være en oppfølger til 2019s Call of Duty: Modern Warfare, og det faktum at vi fortsatt må vente en...