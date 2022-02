Call of Duty: Modern Warfare II og Call of Duty: Warzone 2 annonsert

Bare en uke har gått siden Activision bestemte seg for å bekrefte at høstens Call of Duty-spill lages av Call of Duty: Modern Warfare-utviklerne i Infinity Ward, men vi trengte sannelig ikke å vente lenge på mer konkret informasjon.

I ukens Community-oppdatering bekreftes det også at høstens spill er en oppfølger til Call of Duty: Modern Warfare, noe jeg nevnte forrige gang. Samtidig gjør de det også offisielt at en oppfølger til Call of Duty: Warzone er på vei med et helt nytt kart, nye mekanikker og mer som skal videreutvikle battle royale-konseptet på en massiv måte.

Begge spillene vil bruke en ny motor, noe som forhåpentligvis betyr en rekke forbedringer både hva presentasjon og gameplay angår.