Call of Duty: Modern Warfare II skal avsløre alt om multiplayer i september

Den åpne betaen for Call of Duty: Modern Warfare II starter altså den 16. september, men Call of Duty-fansen kan glede seg til mye moro dagen før også.

For Activision avslører i tillegg at de vil ha en såkalt Call of Duty Next-sending en gang den 15. september. Her skal vi ikke bare få den skikkelige avdukingen av Call of Duty: Modern Warfare II sin multiplayer, men også de første skikkelige detaljene om Call of Duty: Warzone 2 og Call of Duty: Warzone Mobile. Selskapet hevder også at det venter en ekstra overraskelse eller to, så forhåpentligvis blir det en interessant kveld.