Call of Duty: Modern Warfare II skal vises frem snart

Godt over to måneder har gått siden Inifnity Ward bekreftet at årets Call of Duty blir en oppfølger til Call of Duty: Modern Warfare, så dagens lille godbit bør ikke komme som et sjokk.

Studioet har nemlig tatt over Call of Duty sin Twitterkonto for å med den første titten på logoen gjøre det fullstendig klart at spillet som lanseres i høst heter Call of Duty: Modern Warfare II. De nevner det ikke selv, men grunnen til dette er at vi ikke trenger å vente altfor lenge på den offisielle avdukingen og de første detaljene heller, så det er bare å følge med i mai.