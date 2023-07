Call of Duty: Modern Warfare III bekreftet

Det er flere måneder siden svært troverdige rykter hevdet at årets Call of Duty-spill faktisk blir en oppfølger til Call of Duty: Modern Warfare II, men Activision har nektet å svare på dette ... før nå.

Seriens offisielle Twitter-konto stilte følgende spørsmål for noen timer siden:

"Bør #MWII Operators, Weapons and Bundles videreføres i Call of Duty 2023?"

Det burde være nok til å pirre nysgjerrigheten til mange CoD-spillere, men de to alternativene gjør det helt klart hva som foregår:

"Ja"

"Ja, når avsløres det?"

Det betyr at Activision i praksis har bekreftet at Sledgehammers Call of Duty: Modern Warfare III, som ikke må forveksle med Call of Duty: Modern Warfare 3 fra 2011, lanseres i høst, mens Treyarchs Call of Duty er utsatt til 2024.

Vi kan forvente å se den første traileren og få de første offisielle detaljene om spillet om noen uker.