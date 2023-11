Call of Duty: Modern Warfare III-exploit lar deg løpe mens du ligger på bakken

HQ

Overalt hvor det finnes skytespill for flere spillere, finnes det juks. Eller i det minste finnes det spillere som er geniale nok til å finne feil og utnytte dem maksimalt for å vinne hvert eneste spill (såkalte exploits, som er det samme som juks).

Call of Duty er på ingen måte fremmed for denne praksisen, og har i årenes løp forbedret systemet sitt for å oppdage og fjerne disse brukerne fra spillet. Men så er det andre som, i stedet for å bruke tredjepartsprogramvare eller bryte spillkoden, bare utnytter det som allerede finnes, noe som er tilfellet her.

Det viser seg at noen spillere har rapportert om motstandere som kan løpe i liggende stilling, som du kan se i klippet fra brukeren 74Claw på Twitter:

Selv om det er humoristisk, favoriserer denne feilen åpenbart spilleren som benytter seg av den, og gir dem svært lite rom for påvirkning. Treyarch og Sledgehammer har allerede rapportert at de undersøker problemet for å fikse det så snart som mulig.

Har du støtt på noen av disse slangespillerne i Call of Duty: Modern Warfare III?