Call of Duty: Modern Warfare III vil kunne spilles på Xbox One, PS4

Call of Duty: Modern Warfare III vil kunne spilles på både Xbox One og PS4. Tidligere sto det på Xbox Store-siden for spillet at det kun kunne spilles på Xbox Series X/S-konsollene, noe som fikk spillerne til å gå litt i spinn.

Til tross for at PS5-salget har passert 40 millioner, er det fortsatt mange som ennå ikke har oppgradert fra PS4 og Xbox One. Xbox-siden har imidlertid siden blitt oppdatert og viser nå at spillet kan spilles på begge konsollene, og det var heller ikke mye tvil på PlayStations side etter at en YouTube-video bekreftet at spillet ville finnes på begge konsollene.

Et avsløringsarrangement skal etter planen finne sted senere denne uken, noe som vil gi oss et innblikk i det kommende skytespillet. Inntil da har vi bare de sporadiske nyhetene fra Activision å forholde oss til, i tillegg til de stadige antatte lekkasjene som dukker opp om spillet.