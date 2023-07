PlayStation 5 har solgt over 40 millioner enheter

HQ

Etter en god start gjorde produksjonsproblemer sitt for at salget av PlayStation 5-konsoller dalte litt, men Sony spøkte virkelig ikke da de tidligere i år sa at situasjonen er mye bedre nå.

Det japanske selskapet avslører nemlig at det har blitt solgt over 40 millioner PS5er. Dette betyr at konsollen har tatt kraftig innpå PlayStation 4 igjen, for sistnevnte brukte 30 måneder og 6 dager på å passere denne milepælen mens PlayStation 5 er like bak ved å ha brukt 32 måneder og 15 dager. En annen sammenligning er at vi også vet Xbox Series "bare" hadde solgt over 21 millioner tidligere i år.