Call of Duty: Modern Warfare III lovet å ha "det største Zombies-tilbudet hittil"

Selv om vi får hele avsløringen av Call of Duty: Modern Warfare III i dag, som en del av et arrangement på Call of Duty: Warzone 2.0, har Activision kommet oss litt i forkjøpet og avslørt litt informasjon om den etterlengtede skytespilloppfølgeren.

I et blogginnlegg slår Activision fast at spillet blir en direkte oppfølger til Call of Duty: Modern Warfare II, hvis du var i tvil om det. Som det nylig ble avslørt, vil funksjonen Carry Forward la deg ta med deg inventaret og våpenprogresjonen din fra MWII til MWIII.

Men på toppen av dette får vi vite at spillet vil inneholde det "største zombietilbudet til dags dato", og at det vil være nye Open Combat oppdrag i Campaign, et nytt Combat Vests og Perk system for Multiplayer, en ny Tac-Stance-bevegelse og dypere Gunsmith tilpasning.

Vi er også lovet et forbedret Ricochet Anti-Cheat system som skal gjøre spillet enda mer innbydende, i tillegg til å slå ytterligere ned på hackere slik det har gjort i årevis.

Vi får utvilsomt høre mer om alle disse nye funksjonene senere i dag.