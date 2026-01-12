Call of Duty-serien faller til rekordlave spillertall på Steam

HQ

Call of Duty er fortsatt den ledende skytteren i spillverdenen, og selv om det er svært lite sannsynlig at det vil endre seg, har Activisions FPS-titan tatt slag etter slag fra konkurrentene i det siste. Battlefields triumferende retur og ARC Raiders som tar over utvinningsplassen betyr at i det minste på PC-spillere finner veldig lite tid til Call of Duty.

Som oppdaget av GamingBolt, har Steam-tallene for Call of Duty falt betydelig i det nye året. Call of Duty - tittelen som omfatter Black Ops 7, Black Ops 6, Warzone og Modern Warfare's remakes - hadde et lavt nivå på 52,000 24 spillere det siste døgnet via SteamDB. Dette er på ingen måte et forferdelig tall, men hvis du ser på til og med Battlefield 6s tall, er det tydelig at PC-spillere liker andre franchiser akkurat nå.

Call of Duty har sannsynligvis ikke noe å bekymre seg for, selv om PC-spillere hopper skip, ettersom vi kan forestille oss at konsolltallene fremdeles er solide, og spillet fortsatt er en varm selger over hele kloden. Likevel kan det være lett å ignorere disse problemene for nå, men hvis Call of Duty fortsetter sin nedadgående bane, kan det bare være så lenge før tallene synker ytterligere.