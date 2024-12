Call of Duty slår ned på spam-rapportering i Black Ops 6 og Warzone

HQ

Activision tar en hard holdning mot spamrapportering i Call of Duty: Black Ops 6 og Warzone. I følge et nylig innlegg fra den offisielle Call of Duty Updates X-kontoen, vil gjentatte ganger rapportering av en annen spiller ikke fremskynde straffer for påstått juks. Faktisk har utviklerne implementert tiltak som bare vurderer den første rapporten fra en spiller, mens påfølgende rapporter blir flagget som spam. Denne policyen har allerede resultert i over 8000 utestengelser, rettet mot kontoer som misbruker rapporteringssystemet.

Mens Ricochet anti-cheat-systemet fortsetter å utvikle seg og takle juks i spillet, har spam-rapportering blitt en ny hodepine for utviklerne. Activision har understreket at ondsinnet rapportering ikke bare tetter opp systemet deres, men kan føre til utilsiktede straffer for spillere som misbruker funksjonen. Endringene har som mål å beskytte integriteten til rapporteringsprosessen, og sikre at ekte bekymringer blir prioritert uten å overbelaste systemet.

Ikke alle spillere er fornøyde med innstrammingen, og noen mener at løsningen føles hardhendt. Alternativer, for eksempel å varsle spillere om at de allerede har rapportert en spesifikk konto, har blitt fløt av samfunnet. Imidlertid, med Ricochet som fortsatt jobber med å løse vedvarende juksesaker som aimbots og vegghack, kan Activisions siste trekk være nødvendig for å sikre fair play.

Tror du dette er det rette trinnet for å forbedre spillopplevelsen, eller kan Activision nærme seg problemet annerledes?