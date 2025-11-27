Call of Duty-studio leter etter utviklere med Switch-erfaring

HQ

I forkant av Microsofts massive oppkjøp av Activision Blizzard lovet de å fortsette å gi ut Call of Duty -serien på andre formater og sa at dette også ville inkludere Nintendo-maskinvare. Men selv om Call of Duty: Black Ops 7 ikke nådde frem til Switch 2, er det tegn som tyder på at det nå kan gå fremover.

Observante Reddit-brukere har lagt merke til en ny stillingsannonse fra Call of Duty-studioet Sledgehammer, som spesifikt sier at det er en bonus hvis søkeren har "Switch-erfaring." Selvfølgelig kan det hende at dette ikke betyr noe, men det er fortsatt sannsynlig at arbeidet med Call of Duty for Switch 2 nå er i gang.

Switch 2 sies å være nær Xbox Series S når det gjelder ytelse, og som vi vet, får Microsofts budsjettvennlige konsoll også spillene. Black Ops 7 vil sannsynligvis bli utelatt, men kanskje 2026 blir året da en ny vanlig Call of Duty også kommer til en Nintendo-enhet.