Call of Duty svarer på ryktene om et frittstående zombiespill: "Dette er ikke det"

I løpet av de siste dagene har det begynt å sirkulere en rekke rykter som antyder at et frittstående Call of Duty: Zombies-spill planlegges av Activision for neste runde med konsoller. Tanken ser ut til å være at dette spillet ville tilby en Chronicles-lignende opplevelse, der de forskjellige kartene fra en rekke forskjellige Call of Duty-spill ble samlet til en sammenhengende helhet, et sted hvor fans kunne hoppe inn, kjøpe bare denne delen av Call of Duty-maskinen, og ikke bli belastet av Campaign, Multiplayer eller til og med Warzone.

Hvis dette hadde vekket interessen din, vil du kanskje se bort nå, ettersom den offisielle Call of Duty-kontoen på sosiale medier har alt annet enn stengt disse ryktene. I et svar på en fersk artikkel om den ryktede modusen, svarte Call of Duty X-kontoen :

"Ryktefabrikken jobber overtid. Dette er ikke det."

Så den drømmen er død. Likevel, hvis det skulle bli noe av, ville du spilt et frittstående Call of Duty Zombies-spill?