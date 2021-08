Call of Duty: Vanguard-rykter tilsynelatende bekreftet

HQ

Som jeg har sagt før er det flere av dere som har spurt om jeg har hørt noe om årets Call of Duty, og da har jeg svart at vi er veldig nærme en offisiell avduking. Dette har bare blitt enda tydeligere de siste dagene siden filer i Call of Duty: Warzone virkelig får det til å virke som om årets spill altså heter Call of Duty: Vanguard, skal ta oss til andre verdenskrig og et par andre ting. Ryktene har trappet seg såpass opp at utviklerne selv for en gangs skyld har bestemt seg for å nevne dem.

Call of Duty sin Twitterkonto har nemlig lagt ut en interessant video av noen tilsynelatende eldre fly med ordene rykter og lekkasjer pyntet på seg som kommer inn mot en allerede meget skadet by. Klippet er fra en lekket trailer som noen hevdet var fra Call of Duty: Vanguard i går, så det virker nesten som om Activision, Sledgehammer og kompani nærmest bekrefter et par av ryktene som går.

Hva tenker du om dette stemmer?