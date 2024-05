Call of Duty-veteran selger nå huset sitt for 27 millioner dollar

HQ

Å produsere Call of Duty er selvfølgelig en ekstremt lukrativ jobb, noe Activision-veteranen Dave Anthony kan bekrefte, ettersom han planlegger å flytte fra Bel Air i LA og selge megahuset sitt for 27 millioner dollar. Anthony skal ha kjøpt huset for 3,5 millioner dollar i 2010, og takket være flere ombygginger og oppgraderinger selger han det nå for rundt det nidobbelte av den opprinnelige prisen.

Anthony produserte fem bestselgende Call of Duty -spill i løpet av sin Activision-karriere og skrev også manuset og kom opp med ideen til Black Ops. Ifølge ubekreftede rapporter skal Anthonys bonusavtale ha gjort ham til mangemillionær over natten på grunn av suksessen med Black Ops.

Hvis du har 27 millioner dollar til overs og ønsker å bo i Anthonys herskapshus, kan du legge inn et bud her :

"Hjemmet spenner over 9000 kvadratmeter og ligger på omtrent 0,7 dekar i det luksuriøse nabolaget Bel Air. Det er et treetasjes hjem med syv soverom i hvit murstein og kalkstein, med tregulv med treverk som er fraktet over fra den tyske Schwarzwald. Hjemmet har også et lydisolert kontor som har et rom skjult bak en bokhylle."