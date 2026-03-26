Call of Duty-veteran sier at han ikke jobbet med et live-service-spill hos PlayStation før han ble permittert

Tidligere denne uken, Jason Schreier av Bloomberg brøt nyheten om at Dark Outlaw Games, PlayStation-førstepartspartnerstudioet, hadde blitt lagt ned av Sony. Dette markerte Call of Duty-veteranen Jason Blundells andre gang å ha et studio stengt av PlayStation, da hans tidligere team på Deviation ble spredt i 2024.

Mens Sony ikke har snakket mye om denne nyheten, har den blitt offisielt bekreftet av Blundell selv, som hoppet på en strøm med JCbackfire for å snakke om permitteringene. "Lang historie kort, vi er arbeidsledige," sa JCbackfire (via Kotaku), med Blundell som la til at de ikke kunne gå inn på de "blodige detaljene" på grunn av konfidensialitet.

Ingen av utviklerne sa hva spillet var som de jobbet med, men det var ikke en live-tjenesteinnsats. Med tanke på hvor motvillig PlayStation har vært til å finansiere nye live-service-spill etter visse katastrofer med markedet, ville det ha vært mindre overraskende å vite at et annet team som jobbet med en live-service-innsats hadde blitt permittert.

"Jeg kan berolige deg - og det har blitt beroliget for meg - det er bare tider som endrer seg, fokus endres, men prosjektet vi gjorde og det vi gjorde, ville fansen ha vært veldig begeistret," sa Blundell. Som veteran i spillbransjen så Blundell ut til å forstå beslutningen om å legge ned studioet som bare ett av forbeholdene som følger med det å leve av å lage spill.