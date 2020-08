Call of Duty: Warzone åpner stadion i Season 5-trailer

Du ser på Annonser

På torsdag ga Infinity Ward en trailer som bekreftet at Call of Duty: Warzone Season 5 starter den 5. august og at de nye operatørene er en PMC-gruppe. I dag er det tid for å se hva annet som venter.

Som klare indikasjoner allerede hadde det til vil Call of Duty: Warzone sitt kart endres ganske mye ved å blant annet åpne opp stadioen og ha et tog som går rundt kartet. Når det gjelder Call of Duty: Modern Warfare kan vi se frem til to nye 6 vs. 6-kart med Petrov Oil Rig og Suldal Harbor, Verdansk Intl. Airport for Ground War og Livestock for Gunfight. På toppen av det hele vil visst noen kjøretøy nå ha mitraljøser på seg, og i kjent stil venter det nye skins, emotes og lignende. Du kan se mesteparten av dette i traileren under.