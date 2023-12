Call of Duty: Warzone fjerner snøballer fordi de er for OP

HQ

Raven Software har måttet deaktivere snøballer i Call of Duty: Warzone etter et kontroversielt klipp som ble lagt ut på nettet, og som viste en spiller som ble drept av de frosne prosjektilene.

Hvis du er kjent med Warzone har du sikkert tatt noen turer til Gulag, der spillerne kan få en ny sjanse i Battle Royale ved å eliminere en annen spiller. Tilskuere kan vanligvis kaste steiner på de kjempende, men for å holde liv i det festlige temaet har Raven Software introdusert snøballer.

Så spredte det seg et klipp av den kjente streameren Dr. Disrespect som ble fullstendig maltraktert av snøballene, noe som viste at de var ganske dødelige. Det var ikke meningen at snøballene skulle ha en slik rolle i spillet, og de har siden blitt deaktivert. Selv om det er uheldig for Dr. Disrespect, er det likevel ganske morsomt å se ham bli overøst med snøballer.