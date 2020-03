Call of Duty: Warzone fortsetter å sette rekorder

Da Activision og Infinity Ward kunne skryte av at Call of Duty: Warzone hadde blitt spilt av over 15 millioner brukere etter bare tre dager regnet jeg med å høre at om over 20 millioner mandagen etter. Dette skjedde ikke, så noen tenkte nok at stigningskurven hadde stagnert voldsomt. Kurven har helt klart slakket av, men det stopper ikke spillet fra å fortsette på imponerende vis.

Nå har vi fått vite at over 30 millioner har prøvd Call of Duty: Warzone disse første ti dagene. Fortnite brukte altså nesten tre måneder på å gjøre det samme, mens det virker som om Apex Legends' rekord også har blitt slått siden det hadde 25 millioner spillere etter en uke. Tiden får vise om Warzone klarer å slå Apex sin milepæl ved å passere 50 millioner før det har gått en måned også. Ikke akkurat umulig når førstnevnte har en fordel med at mange tilbringer mer tid inne i disse dager...