Call of Duty: Warzone spilt av over 15 millioner

Sent onsdag fikk vi vite at Call of Duty: Warzone hadde knust Fortnite og Apex Legends' rekorder med å ha over seks millioner spillere den første dagen. Det viser seg at kurven bare blir brattere.

For hvor Fortnite brukte to uker på å nå over ti millioner spillere og Apex Legends bare trengte tre dager på det samme kan Infinity Ward skryte av at Call of Duty: Warzone hadde over femten millioner spillere de første tre dagene. Med tanke på at helgen har startet og at mange land har innført ganske klare coronavirus-tiltak vil nok ikke det tallet der slite med å vokse til over 25 millioner før mandag heller.