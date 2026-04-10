Call of Duty: Warzone konkurransen vil toppe seg med Esports World Cups Resurgence Series

Mens mange spill bruker Esports World Cup som et sted å være vertskap for en større turnering, men ellers sparer deres fremste begivenhet til andre steder, bruker noen titler den saudiarabiske festivalen som stedet for å holde det største øyeblikket på deres konkurransekalender. Et slikt eksempel på dette vil være for konkurransedyktige Call of Duty: Warzone, som endelig får en mer betydelig internasjonal begivenhet fra og med i sommer.

Kjent som Call of Duty: Warzone Resurgence Series, dette regnes som "kronjuvelen" i konkurransekalenderen, ettersom den bringer de beste lagene fra hele verden sammen for en turnering der $ 1 million står på linjen.

I motsetning til tidligere arrangementer vil alle veier føre til denne turneringen, med kvalifisering sikret ved å konkurrere i regionale arrangementer rundt om i verden. Når det gjelder hvordan de 32 plassene fordeles, blir vi fortalt følgende :



De 5 beste lagene som ikke allerede har kvalifisert seg til EWC fra COD:WRS Atlanta på DreamHack



De 6 beste lagene fra COD: WRS Championship Qualifiers: NA



De 6 beste lagene fra COD:WRS Championship-kvalifiseringen: EU



De 3 beste lagene fra COD:WRS Championship-kvalifiseringen: LATAM Nord



De 2 beste lagene fra COD:WRS Championship-kvalifiseringen: LATAM Sør



De 3 beste lagene fra COD:WRS Championship-kvalifiseringen: MENA



De 2 beste lagene fra COD:WRS Championship-kvalifiseringen: APAC



Dette vil tilsynelatende være formatet fremover også, noe som tyder på at Call of Duty: Warzone esports er i ferd med å ta et sårt tiltrengt offisielt og mer strukturert skritt fremover.