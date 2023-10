Call of Duty: Warzone Mobile har blitt utsatt til 2024

Fans må nå vente litt lenger på å spille Call of Duty Warzone Mobile. Under Call of Duty Next-arrangementet som fant sted tidligere denne uken, ble det bekreftet at spillets lanseringsdato er utsatt fra 3. kvartal 2023 til 2. kvartal 2024.

HQ

I forbindelse med utsettelsen sa studiosjef Chris Plummer: "Vi har noen flere ting vi ønsker å finpusse før vi lanserer spillet over hele verden våren 2024."

Ifølge spillets offisielle nettsted vil Call of Duty: Warzone Mobile tilby fansen en "battle royale i verdensklasse i lommen." Spillet vil angivelig inkludere delt progresjon mellom Call of Duty: Warzone og Call of Duty: Modern Warfare II og vil inneholde kamper med opptil 120 spillere.

I andre Call of Duty-nyheter ble det avslørt at Call of Duty: Modern Warfare III vil få minst 12 kart etter lanseringen. Du kan lese mer her.

Takk, Eurogamer.