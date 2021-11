Call of Duty: Warzone sitt Pacific-kart utsettes

HQ

Uken før lansering annonserte Sledgehammer, Infinity Ward og resten av utviklerne hvilke planer de hadde for Call of Duty: Vanguard og Call of Duty: Warzone resten av året. Da var planen at spillene ville få store oppdateringer den 2. desember, men ventetiden blir altså litt lengre.

Vi har nå fått en oversikt over de oppdaterte fremtidsplanene som avslører at oppdateringene utsettes en uke. Dette betyr at de av oss som eier Call of Duty: Vanguard vil få flere multiplayerkart, en skikkelig utvidelse av Zombies og tidlig tilgang til Call of Duty: Warzone sitt Pacific-kart den 8. desember. Om du ikke eier Vanguard må du vente til den 9. desember før Warzone sitt største kart blir tilgjengelig.