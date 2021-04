Call of the Sea kommer til PS4 og PS5 i mai

Du ser på Annonser

Forrige uke rapporterte vi at det flotte action-eventyret Call of the Sea ble teaset for PlayStation-konsoller, og at en offisiell bekreftelse trolig snart ville komme. Og det viser seg at det stemte.

Nylig skrev utvikler Out of the Blue følgende på wrote: "We are excited to announce that Call of the Sea is coming to PS4 and PS5 in May 2021!"

Så hvis du kun sverger til PlayStation, og har hatt lyst til å spille det tidligere Xbox- og PC-eksklusive eventyret, så er det bare å se frem mot neste måned.