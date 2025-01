Cameron Diaz er åpen for å komme tilbake i en oppfølger til The Mask

HQ

Det er mer enn 30 år siden The Mask gikk på kino, og selv om klassikeren fra 1994 fortsatt huskes i dag, er det mange som gjerne skulle sett en oppfølger (nei, Son of the Mask teller ikke).

Vi vet allerede at Jim Carrey kunne tenke seg å komme tilbake, så lenge ideen er god, og nå har hans motspiller Cameron Diaz gitt sitt syn på om hun kunne tenke seg å komme tilbake. "Hvis Jim er om bord, mener jeg, jeg har ridd på de frakkhalene fra dag én," sa hun til Variety.

Diaz var bare 22 år gammel da The Mask kom ut på kino, og den ga henne en gjennombruddsrolle som klubbsangerinnen Tina Carlyle. Både Carrey og Diaz har hatt strålende karrierer siden, men kanskje er det nå det perfekte tidspunktet for dem å gjenforenes.