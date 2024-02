Cameron Monaghan vil bare spille en live action-versjon av Cal Kestis hvis forholdene ligger til rette for det.

HQ

Vi har tidligere hørt noen ulike rykter om at Cameron Monaghan skulle være aktuell for å spille en live action-versjon av Cal Kestis på Star Wars Jedi, men alle disse ryktene har så langt ikke ført til noe. Men betyr dette at det er helt utelukket at Cal får sin live action-debut? Monaghan har ikke avvist det ennå.

Under en paneldebatt på FanExpo Vancouver 2024 ble Monaghan spurt om han fortsatt er interessert i å spille Cal i et live action-format, noe han svarte (takk, The Direct):

"Det må være riktig. Med det mener jeg at det må fortsette historien eller karakteren på en eller annen måte. Jeg vil ikke at han bare skal dukke opp for å stå der og være der. Jeg vil at han skal bety noe, og at det skal ha en betydning for selve karakteren. Så det må gi mening. Men i den rette konteksten, ja, absolutt."

Det er tydelig at Monaghan er bekymret for at Cal vil bli bortkastet som en meningsløs cameo, slik vi har sett flere ganger i serier med lange og omfattende universer. Tror du han gjør rett i å være forsiktig?