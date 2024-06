Cameron Monaghan visste ikke at han prøvespilte for et Star Wars-spill for Jedi-serien

HQ

Cal Kestis har blitt en ganske populær og velkjent figur i Star Wars -verdenen, til tross for at han bare har dukket opp i Respawns Star Wars Jedi -spill. Karakteren ble brakt til live av Shameless' Cameron Monaghan, og nå har Monaghan på et panel på Fan Expo Boston avslørt hvordan han fikk rollen og hvordan han ikke visste at han prøvespilte for en Star Wars -gig i utgangspunktet.

Som først rapportert av Collider, uttalte Monaghan, "Så jeg hadde bare noen gang prøvespilt for ett annet spill før, og dette ble sendt over under et EA-prosjekt uten tittel, og jeg visste at det var Respawn som laget det, og jeg var kjent med Titanfall-spillene, så jeg visste at de laget gode ting. Da agenten min sendte det over, sa hun: "Dette er et veldig bra prosjekt, du bør absolutt sjekke det ut", og så snart jeg leste det, tenkte jeg: "Hmm, jeg tror dette er Star Wars".

"Jeg hadde en scene med en mørk heks som snakket om å bruke mørk magi og omfavne bruken av onde amuletter, og jeg tenkte: 'Jeg tror dette er den mørke siden'. Så jeg gikk inn til den første auditionen, og jeg var i rommet med regissøren, og det gikk veldig bra, og etterpå ga han meg en leke-lyssabel og ville se om jeg kunne bevege meg rundt med den, og jeg bare: 'Jeg visste det! Jeg visste at dette var Star Wars."

Mens vi forventer at Monaghan kommer tilbake som Cal i et tredje og sannsynligvis siste Star Wars Jedi spill fra Respawn, har det vært håp fra fansen om at skuespilleren til slutt også ville dukke opp som Cal i et live-action-format, men dette har ennå ikke skjedd så langt.