Canadas Grand Prix bytter dato med Monaco GP for å redusere karbonutslippene i 2026

Monaco GP har vært et av de lengstlevende Formel 1-løpene siden den offisielle F1-debuten i 1950. Det gikk rykter om at Monaco GP skulle avsluttes etter at den nåværende kontrakten utløp i 2025, men den ble forlenget med ytterligere seks år, så gatene i Montecarlo vil fortsette å være vertskap for de utfordrende (og langsomme) Formel 1-løpene frem til minst 2031.

Det er imidlertid en endring. Etter 2026 vil den vanlige helgen i slutten av mai for Monaco GP bli endret til den første helgen i juni. Datoene er byttet ut med Canadas GP i Montreal, som vil bli avholdt den tredje eller fjerde helgen i mai hvert år.

Dette gjør at Montreal GP blir rett etter Miami GP i mai. To nordamerikanske GP-er på rad som vil hjelpe Formel 1 med å "rasjonalisere" løpskalenderen, unngå to unødvendige transatlantiske turer på bare én måned og redusere karbonutslippene.

Stefano Domenicali, president og administrerende direktør i F1, har applaudert "den enorme innsatsen fra alle involverte for å akselerere den midlertidige byggingen av arrangementet", for å nå målet om netto nullutslipp innen 2030.

Canadas Grand Prix har blitt arrangert siden 1961. Den nåværende kontrakten strekker seg frem til 2031. I 2025 vil Canadas GP fortsatt arrangeres 15. juni.