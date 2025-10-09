Candela Saitta: "Jeg har gått fra tospråklig skole og kongelige til å drepe zombier i Solaz del Mar"

HQ

På San Diego Comic-Con Málaga fikk vi ikke bare snakke med Norman Reedus og Melissa McBride, stjernene i The Walking Dead: Daryl Dixon, men også med noen av talentene som kompletterer rollebesetningen i sesong 3.

I motsetning til tidligere innspillingssteder i serien, som Storbritannia og Frankrike, blir den tredje og fjerde episoden spilt inn i Spania, og det er grunnen til at AMC hadde med seg artister som Óscar Jaenada, Candela Saitta og Eduardo Noriega til Malaga-konferansen. De tre av dem stoppet ved Gamereactor-objektivet, i den eksklusive videoen du kan se nedenfor, eksepsjonelt spilt inn på spansk :

HQ

Under samtalen ønsket vi å vite om skuespillveksten til den unge argentinske stjernen, som tidligere hadde spilt dronning Maxima av Nederland. Har hun noe til felles med rollen som Justina i Daryl Dixon?

"Vel, de spilles av samme person, det er alt," sier Saitta i videoen. Deretter forklarer hun videre: "Det er veldig forskjellige ting. Dronning Maxima spilte jeg faktisk ikke noe annet enn en tenåring, fordi Maxima, da hun var tenåring, ikke var dronning, hun var en 15-åring. Og med Justina gikk jeg litt til den andre ytterligheten: Fra kongelige til apokalypsen, fra den prestisjefylte tospråklige skolen til å drepe zombier i Solaz del Mar".

"Så det var to veldig forskjellige ting, men jeg har veldig, veldig gode minner fra begge deler."

Med roller på engelsk og spansk, og med disse to seriene (den 11-17 år gamle Maxima og en Justina som får alle til å bli nervøse i TWD:DDs T3), fortsetter den 22 år gamle skuespilleren å projisere seg selv som et av de nye latinske løftene i feltet.