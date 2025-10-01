"Litt western-aktig": Norman Reedus og Melissa McBride forteller om hvordan de opplevde innspillingen av den tredje sesongen av The Walking Dead: Daryl Dixon i Spania

HQ

Få paneler fikk like mye oppmerksomhet på San Diego Comic-Con i Malaga (eller SDCCM, som den offisielle forkortelsen er) som den til hovedrolleinnehaverne i AMCs The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus og Melissa McBride. Daryl og Carol, som vi alle kjenner dem, utstråler kjemi og samspill i og utenfor fiksjonen, og et bevis på dette var intervjuet som begge kunstnerne tilbød Gamereactor rett før panelet deres, preget av den stekende heten i Malaga sist lørdag ettermiddag. Du finner hele intervjuet med undertekster nedenfor.

Selv om vi vanligvis ville ha fokusert på å spørre Norman mer (selv om han etterlot oss et par virkelig interessante notater) om hans rolle som Sam Porter i Death Stranding, nå som det er Kojima Productions' tiårsjubileum, og han har et godt forhold til skuespillerne som også skal spille i hans neste OD-prosjekt, fortalte både han og Melissa vår sjefredaktør David Caballero om hva vi kan forvente oss av denne tredje sesongen av serien, som er filmet i Spania, og som for tiden sendes.

McBride tok ordet og argumenterte rundt den vestlige tonen i denne episoden. "Vel, vi er åpenbart i Spania, og spagettiwestern er veldig tydelig gjennom hele sesongen, gjennom hele tiden vi er her". Og han gikk litt lenger, og snakket også om seriens fremtid, i utgangspunktet om den fjerde (og antakelig siste) sesongen, som de også filmer akkurat nå. Vi jobber forresten med sesong fire nå. For min rollefigur tror jeg vi befinner oss i et samfunn som er, jeg vet ikke, virker litt typisk for den spanske landsbyen som du kanskje tenker på. Der du på en måte kan kaste en stein til den andre siden av torget. Og også tradisjonene som disse små landsbyene fortsatt holder i hevd."

"Og som vi har sett frem til i dag, når vi gjør dette intervjuet, er det disse veldig merkelige avtalene som inngås for å overleve. Jeg synes det er litt vestlig."

Vel, hvis TWD: Daryl Dixon er det ville vesten, må Melissa McBride være sheriffen der. Det er i hvert fall slik noen av hennes medskuespillere ser ut til å se henne. I tillegg til å være skuespiller, har hun vært castingregissør, noe som gir henne en spesiell evne til å oppdage talent, eller avdekke mangelen på det. Det var faktisk Norman som ville gå god for henne på denne måten: "Melissa har en no BS [bullshit] tilnærming til skuespilleryrket".

"Jeg føler at hvis det er noe som er falskt eller falskt, kan hun lukte det på mils avstand. Og så føler jeg at når hun har scener med folk, hvis de ikke har kontakt, kan hun se at de ikke har kontakt. Og jeg tror det er litt skremmende for skuespillere som ikke har tilbrakt mye tid sammen med henne, å jobbe med henne fordi de ønsker å imponere henne."

Med Norman var spørsmålet om actionsekvensene hans uunngåelig, siden Ballerina, John Wick-spinoffen der han spiller Pine, kom ut for noen måneder siden. Men i The Walking Dead: Daryl Dixon har han ikke den samme farten som i Len Wisemans film, og ifølge Reedus er det helt motsatte actionscener. "Jeg kan med sikkerhet si at de er helt forskjellige."

"John Wicks kampstil er veldig koreografert. Det er mange mennesker involvert i å sette dem sammen. Det er mange mennesker involvert i å sette sammen disse, men det er en veldig slurvete kampstil. De er helt motsatte."

Husk at sesong 3 av The Walking Dead: Daryl Dixon sendes nå - ser du den?