Capcom ikke fornøyd med Monster Hunter Wilds' salg

Til tross for gode anmeldelser, har ikke Capcoms siste utgivelse i Monster Hunter-serien prestert så bra som utgiveren hadde håpet. Ved lanseringen var spillet en massiv suksess, slo rekorder og solgte 10 millioner eksemplarer i løpet av de første tre månedene. Men siden den gang har fremdriften avtatt betydelig.

Ifølge Capcoms siste kvartalsrapport solgte Monster Hunter Wilds bare 477 000 eksemplarer i løpet av det siste kvartalet. Selv om spillet har nådd imponerende 10,8 millioner enheter totalt, har nedgangen de siste månedene gjort selskapet bekymret.

"Salget av Monster Hunter Wilds i løpet av første kvartal ble lavere enn våre opprinnelige forventninger"

Mange spillere har uttrykt frustrasjon over PC-versjonens ytelse, samt mangel på meningsfulle oppdateringer for å holde opplevelsen frisk. Disse problemene er sannsynligvis medvirkende faktorer til den kraftige nedgangen i salget. Det gjenstår å se om kommende oppdateringer og nytt innhold kan vekke interessen på nytt.