Capcom Online Program TGS 2025: Pragmata tvinger deg til å bruke strategi når du utforsker Dianas hacking-evner

Pragmata er en av de titlene med to sider: På den ene siden ser den superinteressant ut hver gang vi ser gameplayet og settingen, og på den andre siden er det fortsatt ikke helt klart hvordan dette kampsystemet kombinerer sanntid med en slags Helldivers 2-lignende stratagemer, men det er faktisk hacks på mechene, spillets fiender.

De nye opptakene viser glimt av et nytt sted, samt Shelter. Dette tilfluktsrommet er der spillerne kan skrive ut (låse opp) og oppgradere våpen og hacking noder, inkludert den nye Charge Piercer og Decoy Generator, som tilbyr unike måter for Hugh å utmanøvrere rampaging roboter. Du kan også se Multi-Hack Node, som Diana bruker for å omgå robotene.

Se traileren med disse nye funksjonene nedenfor. Det er fortsatt mange spørsmålstegn, men det ser ut til at folkene hos Capcom går for det, og Pragmata kommer i 2026 for PC, PS5 og Xbox Series.