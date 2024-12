Capcom planlegger å gjenopplive flere IP-er i fremtiden

HQ

Game Awards bød på en rekke store kunngjøringer, men de to som kanskje gjorde fansen mest begeistret, kom fra Capcom. Onimusha: Way of the Sword og det nye Okami-spillet kom ut av intet, og beviste at Capcom fremdeles kan bry seg om sine gamle IP-er i ny og ne.

Resident Evil, Street Fighter og Monster Hunter er unektelig de store pengemaskinene for Capcom, men utvikleren/utgiveren ønsker å gjenopplive flere IP-er i fremtiden. I et innlegg som annonserer de nye spillene Onimusha og Okami, skriver Capcom: "I tillegg til å jevnlig gi ut store nye titler hvert år, fokuserer Capcom på å reaktivere sovende IP-er som ikke har hatt en ny tittellansering nylig."

"Selskapet jobber for å øke selskapets verdi ytterligere ved å utnytte sitt rike innholdsbibliotek, som inkluderer gjenoppliving av tidligere IP-er som de to titlene som er kunngjort ovenfor, for å kontinuerlig produsere svært effektive titler av høy kvalitet," fortsetter innlegget.

Capcom forgrener seg ofte med en uventet utgivelse her og der, for eksempel 2023s Exoprimal. Imidlertid kan det finne bedre suksess ved å gjenopplive en IP, som vil trekke inn nostalgiske fans.