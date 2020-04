Capcom planlegger flere Resident Evil-remaker

Fysiske eksemplarer av Resident Evil 3 kan forsinkes

den 26 mars 2020 klokken 16:07 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Vi har tidligere kunnet fortelle at en konsekvens av coronaviruset er at det er en viss sjanse for at de som har bestilt fysiske eksemplarer av Final Fantasy VII: Remake...