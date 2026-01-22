Capcom viser den første spillingen av Resident Evil: Biohazard og Resident Evil: Village på Nintendo Switch 2

HQ

Resident Evil: Biohazard Gold Edition og Resident Evil: Village Gold Edition kommer til Nintendo Switch 2 samme dag som Resident Evil: Requiem. Frem til i dag har det imidlertid ikke vært noen gameplay-opptak av noen av dem.

Takket være den nye episoden av Capcoms japanske YouTube-show "Capcom TV!", Kan vi endelig se hvordan disse to anerkjente spillene fungerer på Nintendos nye konsoll. Sendingen begynte for omtrent en time siden, og i skrivende stund er den fortsatt live. Du kan se spillingen selv på følgende lenke.

Det som har blitt vist så langt ser veldig bra ut, og det ser ut til at Nintendo Switch 2-versjonene vil leve opp til forventningene. Det er selvsagt en forskjell sammenlignet med kraftigere konsoller, men med tanke på at begge titlene også kan nytes på PS4, var det å forvente at Nintendo Switch 2 ville kunne kjøre disse spillene uten større komplikasjoner. Vil du prøve disse spillene på Nintendos nye konsoll?