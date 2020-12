Du ser på Annonser

En av de større overraskelsene under årets The Game Awards var at Capcom annonserte Ghosts 'n Goblins Resurrection. En reboot av den klassiske serien, som tar alt vi elsket ved den originale serien og tilføyer moderne grafikk.

Nå har Capcom gitt oss en forsmak på hva vi kan forvente oss av tittelen. Videoen er på japansk, men det betyr ikke så mye i dette tilfellet.

Du kan selv se videoen her.