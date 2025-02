Capcom vurderer å utvide Monster Hunter Wilds åpen beta i ytterligere 24 timer etter PSN-avbrudd

HQ

Det globale strømbruddet i PlayStation Network, som var nede i over 24 timer, gjorde at mange PlayStation 5-brukere ikke kunne spille den tidsbegrensede åpne betaversjonen av Monster Hunter Wilds, som bare varte i helgen, og som avsluttes kl. 03:59 mandag 10. februar (sentraleuropeisk tid, en time mindre i Storbritannia).

Det vil fortsatt være tilfelle. Men på grunn av disse uforutsette omstendighetene har Capcom kunngjort at de vil forlenge den åpne betaperioden med 24 ekstra timer. Eller i det minste "vurderer". Det ser imidlertid ut til at det ikke vil være en forlengelse av helgens beta, men heller ytterligere 24 timer på en fremtidig dato. "Nøyaktige detaljer og timing er TBD, så følg med".

Den gode nyheten er at betaen allerede var planlagt å ha en andre økt, neste helg mellom 14. og 17. februar. Kanskje Capcom bestemmer seg for å legge til en dag til den helgen, men vi vil holde oss oppdatert. Mange fans klager fortsatt over Sonys unnskyldning og kompensasjon etter det enorme strømbruddet. Monster Hunter Wilds åpen beta krever ikke PS Plus (eller Xbox Game Pass Core, for den saks skyld) for å spille online.