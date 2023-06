Capcoms Pragmata utsatt på ubestemt tid i trailer

HQ

Mange trodde det var Death Stranding 2 eller noe annet fra Kojima Productions da Capcoms Pragmata ble kunngjort i PlayStations Future of Gaming-stream i 2021, så det er ganske passende at de to muligens lanseres samme år.

For det ble raskt klart at spillet ikke ville rekke sin planlagte lansering i 2022, og mangelen på informasjon siden den gang har ført til at de fleste av oss bare ventet på det som bekreftes i kveldens trailer: Pragmata har blitt utsatt ut av 2023. Vi får heller ikke noe nytt utgivelsesvindu, så vi må bare vente og se hvor lang forsinkelsen er.

Den gode nyheten er at vi endelig får se hva vi kommer til å gjøre i spillet, ettersom traileren også inneholder gameplay der karakteren vår forsvarer unge Diana ved hjelp av både skytevåpen og sverd. Det ser også ut til at hun er i stand til å gjøre noen ting selv, men nøyaktig hva vil bli avslørt senere.