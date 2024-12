Carlo Ancelotti svarer på den mest tilbakevendende kritikken mot hvordan han håndterer Real Madrid

HQ

Carlo Ancelotti har vært en av Real Madrids mest suksessrike managere noensinne, men i det siste har mange begynt å sette spørsmålstegn ved ham. En av de mest tilbakevendende kritikkene handler om hans tilsynelatende motvilje mot å rotere, noe som har to konsekvenser: De mest rutinerte spillerne spiller mye - med større risiko for skader - mens de yngre og nyeste spillerne knapt får noen minutter på laget.

Det er to spillere som de fleste Real Madrid-fans hater å se på benken: De tyrkiske og brasilianske landslagsspillerne Arda Guler og Endrick. Begge har vist stor kvalitet i sine hjemland, men har knapt fått noen minutter i Real Madrid, spesielt i Endricks tilfelle.

<social>https://x.com/EFEdeportes/status/1867553529650720997/video/1</social>

Som svar på dette avviste Ancelotti kritikken: "Jeg kan rotere enkelte spillere, men når jeg har en tropp på 14 eller 15 spillere er det vanskelig å gjøre det", sa han, og viste til det økende antallet skader - den siste var Mbappé, som ble skadet akkurat da Vinícius kom tilbake. "Og det er ikke alltid positivt å hente inn unge spillere når laget ikke gjør det bra", legger han til.

"Det er mye snakk om Endrick, at han spiller lite, at jeg ikke gir ham minutter, bla bla bla, bla bla bla", spottet Ancelotti om kritikken. "Men vi må tenke på at han er veldig ung, han må tilpasse seg, forbedre seg, lære, og å velge ham når laget ikke er riktig kommer ikke til å hjelpe ham, det kan påvirke ham".

Han roste ham imidlertid. "Han er veldig ung, og han har en av de beste spissene i verden foran seg. Vi må være tålmodige. Han vil selvfølgelig gjerne spille mer, men han ber ikke om noe."