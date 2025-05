Carlo Ancelottis første Brasil-tropp utelater Rodrygo og Neymar, men inkluderer Casemiro

HQ

Carlo Ancelotti har offentliggjort troppen til de to neste kampene for Brasil i VM-kvalifiseringen til VM 2026. Og den kommer med overraskelser, og utelater Neymar og Rodrygo, men tar med Casemiro, som returnerer til canarinha etter to år.

Listen inkluderer spillere hovedsakelig fra europeiske ligaer, og ignorerer "forslaget" fra Brasils president Lula da Silva om å bare kalle spillere fra Brasileirão. Bare Hugo Souza (Corinthians), Alex Sandro, Danilo, Wesley, Gerson (Flamengo) og Estevão (Palmeiras) kommer fra den brasilianske ligaen, i en liste som inkluderer Raphinha (Barcelona), Antony (Betis), Marquinhos (PSG) eller Alisson (Liverpool).

Ancelotti forklarte at han utelot Neymar på grunn av skade, i tillegg til Real Madrid-spilleren Endrick, som også vil gå glipp av klubb-VM. Casemiro og Richarlison er tilbake på laget etter å ha vært ute i to år.

Dette er laget som skal møte Ecuador og Paraguay 5. og 10. juni, to svært viktige kamper ettersom Brasil ligger på en farlig fjerdeplass på tabellen i kvalifiseringen til VM 2026, og de må ende på minst sjetteplass for å unngå playoff. Etter kampene i juni er siste kampdag i kvalifiseringen i september 2025.

Målvakter



Alisson (Liverpool)



Bento (Al-Nassr)



Hugo Souza (Corinthians)



Forsvarsspillere



Alex Sandro (Flamengo)



Alexsandro (Lille)



Beraldo (PSG)



Carlos Augusto (Inter Milan)



Danilo (Flamengo)



Léo Ortiz (Flamengo)



Vanderson (Monaco)



Wesley (Flamengo)



Marquinhos (PSG)



Midtbanespillere



Andreas Pereira (Fulham)



Andrey Santos (Strasbourg)



Bruno Guimarães (Newcastle)



Casemiro (Manchester United)



Ederson (Atalanta)



Gerson (Flamengo)



Angripere



Antony (Betis)



Estevão (Palmeiras)



Martinelli (Arsenal)



Matheus Cunha (Wolverhampton)



Raphinha (Barcelona)



Richarlison (Tottenham)



Vinícius Junior (Real Madrid)