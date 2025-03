Argentina slår Brasil og sikrer VM-kvalifisering i 2026

HQ

Argentina har knust Brasil i den første superclásico siden november 2023. Raphinhas ord ("Vi skal banke dem, på og utenfor banen om nødvendig") jager ham nå, for ikke bare scoret han ikke, det var de som ble banket: Det var deres største nederlag mot Argentina siden 1964.

For Brasil er dette nå den femte kampen mellom de to rivalene uten å vinne: sist gang Canarinha vant Argentina var i juli 2019. Det er tydelig at Brasil, den eneste nasjonen som har vunnet fem verdensmesterskap, ikke er i nærheten av der de må være hvis de ønsker å være konkurransedyktige i neste års VM, etter å ha falt i kvartfinalen i de to siste utgavene. Til tross for kvaliteten på spillerne og målinstinktet til Vinícius Júnior, Rodrygo, Raphinha eller Matheus Cunha, har trener Doríval Júnior, i likhet med Fernando Diniz før ham, ikke klart å bygge et lag, de er skjøre defensivt og klarer ikke å skape noen meningsfylte forsøk: Bare ett skudd på mål - deres eneste mål av Matheus Cunha - mot 7 skudd på mål av Argentina: mål av Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister og Giuliano Simeone, Cholos sønn, i sitt første mål for Argentina.

Med seieren bekrefter Argentina sin tilstedeværelse i VM 2026, ettersom de leder kvalifiseringen: 31 poeng, med 10 seire, 1 uavgjort og 3 tap siden formatet med 18 kamper begynte i september 2023. Brasil vil trolig sikre seg VM-deltakelse, men de ligger på fjerdeplass med 21 poeng, samme poengsum som Uruguay på 3. plass og Paraguay på 5. plass. De seks beste lagene kvalifiserer seg, takket være det utvidede formatet med 48 nasjoner, som har hjulpet andre usannsynlige deltakere.