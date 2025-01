Carlos Alcaraz, med ny frisyre, skuffer ikke i Australia

HQ

Carlos Alcaraz valgte å ikke delta i årets første konkurranser, men fokuserte i stedet på å trene seg opp til Australian Open, den eneste Grand Slam-turneringen som fortsatt mangler i samlingen til den 21 år gamle spanjolen. Og han har startet sterkt, med en 6-1, 7-5, 6-1-seier mot Alexander Shevchenko.

Det første settet var over på under tretti minutter, men den russiskfødte kasakhstaneren tok ledelsen 5-3 i det andre. Men Alcaraz reagerte raskt og gjenvant konsistensen og klippet vingene til Shevchenko. Kampen over tre sett varte bare en time og 54 minutter.

Carlos Alcaraz overrasket fansen da han for noen dager siden dukket opp i Australia med en ny frisyre. "Jeg er glad for å være ferdig. Jeg prøver å være en bedre versjon av meg selv hver dag. Jeg jobber hardt, og det er hemmeligheten bak mitt beste nivå", sa han.

Alcaraz' neste rival blir japanske Yoshihito Nishioka på onsdag. Spanjolens beste resultat i Australian Open kom i fjor, da han nådde kvartfinalen. Hvis alt går som planlagt, vil han møte Novak Djokovic i kvartfinalen, i en skikkelig storkamp: Alcaraz har aldri vunnet denne turneringen, men "Nole" er "kongen i Australia", og det er hans beste sjanse til å vinne sin 25. Grand Slam-turnering i karrieren.