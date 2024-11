Carlos Sainz mener Las Vegas "skylder Ferrari en tjeneste" etter fjorårets urettferdige straff

HQ

Carlos Sainz' retur til The Strip denne helgen for Las Vegas GP er spesielt interessant. I fjor, før gateløpet fant sted, var det alvorlig bekymring for at gaten ikke var trygg for førerne. Og bare åtte minutter inn i den første treningen skadet et løst metalldeksel fra en ødelagt kum gulvet på Sainz' bil.

Økten ble rødflagget, og Sainz måtte bytte ut noen deler av bilen sin, mer enn det som er tillatt (det er en kvote av energilagringselementer), så han fikk en 10-plassers gridstraff som vanskeliggjorde hans og Ferrars sjanser det året (Sainz ble nummer to i kvalifiseringsklassifiseringen).

I år håper Sainz at "Vegas har noe bra i vente for oss". Det sa han til SkySports under filmpremieren på Gladiator II i London, som han deltok på sammen med sin Ferrari-venn Charles Leclerc.

"Kanskje det sporet skylder deg en tjeneste, Carlos?", spurte reporteren. "Det er et godt poeng, ja. Jeg så en vits på sosiale medier om at de har oppkalt den bakgaten etter navnet mitt. Det er faktisk ikke sant, men de burde nok ha gjort det", spøker han.

"Forhåpentligvis skylder Vegas oss en tjeneste, for i fjor tror jeg du kunne ha vunnet løpet", sa Sainz, med henvisning til Leclerc. "Og åpenbart ble jeg urettferdig straffet for noe som ikke var vår egen feil, og det kostet oss sannsynligvis også P2 i konstruktørklassen."